Центр развития футбола в Казани введут в эксплуатацию к 2026 году

На втором и третьем этажах комплекса разместят 40 номеров для 67 проживающих спортсменов

В Казани продолжается строительство Центра развития футбола на базе ФК «Рубин». По данным пресс-службы Министерства спорта Татарстана, готовность объекта составляет 58%, сообщает мэрия.

Заключительным этапом проекта станет возведение универсального спортивного комплекса площадью 11,7 тыс. кв. метров. Здание будет четырехэтажным и рассчитано на полноценную подготовку, проживание и реабилитацию игроков команды мастеров.

На первом этаже разместятся тренажерный зал, зал теоретических занятий, раздевалки, восстановительная зона и кухня-столовая. Второй этаж займут медицинский центр, фотостудия, жилые номера и рабочие помещения для тренеров и административного персонала. На третьем этаже планируются библиотека, зона активного отдыха и жилые комнаты. Всего на втором и третьем этажах оборудуют 40 номеров для 67 проживающих.

Часть инфраструктуры уже функционирует: футбольный манеж открыт в июне прошлого года, а в ноябре в рамках форума «Россия — спортивная держава» введены в эксплуатацию жилой корпус и два футбольных поля.

Полное завершение строительства универсального комплекса и всего Центра развития футбола планируется к августу 2026 года. Работы финансируются за счет Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и бюджета Татарстана.

Новый комплекс станет площадкой для круглогодичных тренировок и системной подготовки игроков для команд республики с раннего возраста.

Ариана Ранцева