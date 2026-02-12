Почти половина жительниц Казани считают ювелирные украшения инвестицией

Некоторые горожанки оценили свою коллекцию украшений более чем на 500 тыс. рублей

Фото: Артем Дергунов

Свыше трети (39%) опрошенных женщин из Казани имеют собственную коллекцию ювелирных украшений. Причем у каждой четвертой из них коллекция насчитывает не более пяти разных предметов, свыше половины (56%) собрали коллекцию из 6—10 изделий, а 18% — свыше 10 украшений, свидетельствуют результаты исследования «Ренессанс страхования» и ювелирного бренда Sokolov.

Основу ювелирной коллекции большинства (69%) жительниц Казани составляют украшения из золота, 8% отдают предпочтение серебряным украшениям, и столько же выбирают аксессуары любых металлов исключительно с драгоценными камнями. У 61% опрошенных нет собственной ювелирной коллекции, но каждая девятая из них мечтает ее иметь.

Большинство (72%) участниц опроса, обладающих коллекциями драгоценностей, никогда не оценивали их стоимость. Каждая пятая представляет стоимость ориентировочно, и только 5% знают точную стоимость. При этом каждая шестая назвала сумму в пределах 100 тыс. рублей, 9% — 100—300 тыс., 18% — 300—500 тыс. рублей, а 54% — более 500 тысяч.

— Страхование ювелирных изделий возможно вместе с домашним имуществом — от утраты, хищения или повреждения. Стоимость страхования, как правило, начинается от 0,5% от оценочной стоимости коллекции в год и зависит от условий хранения. В нашей практике был, например, случай страхования набора ювелирных изделий и коллекции холодного оружия из инкрустированных драгоценными/полудрагоценными камнями, оценочная стоимость которого составила 183 млн рублей. Это подчеркивает, насколько серьезно люди относятся к защите своих ценных активов, — рассказал управляющий директор «Ренессанс страхования» Артем Искра.

Также, по мнению 30% казанских обладательниц ювелирных коллекций, совокупная стоимость всех украшений со временем только выросла, 41% не заметили значительных изменений, и лишь 5% опрошенных сообщили о снижении стоимости.



Никита Егоров