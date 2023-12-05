Госдума одобрила в I чтении соцвклады до 50 тысяч рублей для граждан с низкими доходами

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому для граждан с низкими доходами создадут особые продукты социального банковского счета и социального банковского вклада, сообщает ТАСС.



Предполагается, что договоры соцвклада и социального банковского счета будут открываться только в кредитных организациях, имеющих право на привлечение денежных физических лиц во вклады, на открытие и ведение банковских счетов физических лиц в соответствии с лицензией, выдаваемой Банком России и участвующих в системе обязательного страхования вкладов в банках.

Максимальный размер средств, который можно разместить на счету по договору социального банковского вклада, не может превышать 50 тыс. рублей. Их нельзя вносить в иностранной валюте. Договор социального банковского счета должен предусматривать операции в рублях с использованием национального платежного инструмента.

realnoevremya.ru (архив)

Гражданин не вправе иметь более одного социального банковского счета (вклада). Граждане смогут открыть социальный вклад через портал госуслуг только в банках, участвующих в системе обязательного страхования вкладов.

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Маргарита Головатенко