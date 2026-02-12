Два татарстанских экопроекта получили президентские гранты почти на 24 млн рублей

Всего по итогам второго конкурса Президентского фонда природы был выделен 1 млрд рублей

Фото: Реальное время

Президентский фонд природы подвел итоги второго конкурса грантов. Победителями стали 157 природоохранных проектов, на реализацию которых будет направлен в общей сложности один миллиард рублей.

Среди победителей два проекта из Татарстана, выигравшие 23,9 млн рублей.

Первым и самым объемным по финансам стал проект «Развитие волонтерского сообщества «Хранители Голубых озер», который направлен на сохранение уникальной экосистемы Татарстана. Всего на реализацию понадобится 33 млн рублей, 19,3 млн из которых предоставит президентский фонд.

— Цель: сформировать и укрепить деятельность сообщества «Хранители Голубых озер» как устойчивую систему общественного участия в охране ООПТ — обеспечить регулярный общественный контроль, проведение мониторингов (редких видов растений и животных, поверхностных вод) и природоохранные работы совместно с местными жителями, — сказано в описании проекта.

Второй проект Татарстана — «Бело-Безводное не останется без воды!», целью которого является оценка экологического состояния и разработка подходов экореабилитации внутренних водоемов европейской части России (на примере гидросистемы Раифского участка Волжско-Камского биосферного заповедника), также комплексные исследования экологического состояния озера Бело-Безводное. На реализацию от государства поступит 4,6 млн рублей, всего требуется 5 миллионов.

Инициаторами поддержанных проектов выступили профессиональные экологи, ученые-биологи и специалисты заповедного дела. География реализации охватывает значительную часть особо охраняемых природных территорий России: 37 заповедников, 24 национальных парка и 45 других природоохранных зон.

Старт реализации одобренных проектов запланирован на 1 марта 2026 года.

Наталья Жирнова