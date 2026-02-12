Татарстан возглавил рейтинг регионов по комбинированной ипотеке

Этот процесс заключается в том, что часть суммы оформляется по льготной ставке в рамках установленного лимита, а остальная часть — по рыночной ставке

Фото: Реальное время

По данным сервиса «Домклик» Сбербанка, Татарстан стал лидером среди регионов России по выдаче комбинированной ипотеки, сочетающей льготные и рыночные программы кредитования.

На Татарстан приходится 12,3% от общего числа таких кредитов. Второй в рейтинге идет Москва с долей 10,1%, а третье место занимает Краснодарский край (7%). За ними следуют Свердловская область (5,8%) и Московская область, которая, несмотря на лидерство по общему количеству ипотечных сделок, занимает лишь пятую позицию по комбинированным кредитам.

Аналитики объясняют растущую популярность такого формата кредитования увеличением стоимости жилья. Когда лимитов по льготным программам недостаточно, заемщики выбирают комбинированный вариант: часть суммы оформляется по льготной ставке в рамках установленного лимита, а остальная часть — по рыночной ставке.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сейчас комбинированная ипотека доступна в рамках двух программ: семейной ипотеки и ИТ-ипотеки. По семейной ипотеке максимальный лимит составляет 12 миллионов рублей для Москвы и 6 миллионов рублей для остальных регионов. По ИТ-ипотеке максимальная сумма кредита достигает 9 миллионов рублей.

Напомним, что для ипотечной «двушки» в Казани нужны доходы выше 248 тыс. рублей.

Наталья Жирнова