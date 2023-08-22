Итоги дня: Путин и Эрдоган могут встретиться в Казани, саммит БРИКС в ЮАР, обмен замороженных активов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 22 августа:
- В АЮР начался саммит БРИКС. Представляет Россию на мероприятии делегация из десяти человек во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Президент страны Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам делового форума БРИКС.
- Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу в России. Как считают источники «Реального времени», она может состояться в Казани, а раис Татарстана Рустам Минниханов уже передал приглашение в минувший уикенд в Венгрии.
- Правительство России и Центробанк подготовили проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские. На первом этапе хотят мы разблокировать около 100 млрд рублей, принадлежащих розничным инвесторам.
- На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Владимир Путин заявил, что бюджетная ситуация в России устойчива и не несет рисков. Во втором квартале ВВП вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Глава государства добавил, что за первое полугодие реальные доходы россиян выросли на 4,7% с учетом инфляции.
- Страны БРИКС рассматривают создание единой расчетной единицы, альтернативной доллару. Министр финансов России Антон Силуанов объяснил это тем, что упор в развитии торговых отношений между странами-членами объединения идет именно на расчеты в национальных валютах.
- Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с рождаемостью остается сложной, в связи с чем он призвал ввести дополнительные меры в сфере демографии. «Объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации», — призвал он.
- Из Казани ежедневно вывозится около 1,6 тысячи тонн ТКО, но за 5,5 года в городе не появилось ни одного нового полигона, заявили власти. «Тарифы растут и растет недовольство граждан — можно сказать, что реформа буксует», обратили внимание спикеры на круглом столе. Подробности — в материале «Реального времени».
- Доходы консолидированного бюджета Татарстана за семь месяцев 2023 года составили 309,08 млрд рублей при скорректированном годовом плане в 434,57 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы за январь – июль оцениваются в 262,45 млрд.
- В Приволжском суде Казани огласили обвинение Булату Салимзянову, недавно уволившемуся с поста директора ФГАУ «Учебно-методический центр» ФАС. Вину в получении двух взяток на общую сумму 204 тысячи рублей он признал, а суд оставил его под домашним арестом. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В Татарстане прожиточный минимум в 2024 году может увеличиться на 6,1% и составить 12 966 рублей. Для трудоспособного населения сумма достигнет 14 133 рублей, для пенсионеров — 11 151 рубля, для детей — 12 577 рублей.
- В Татарстане утвердили план основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе в 2023/2024 учебном году. Органам власти и военному комиссариату поручено организовать работу по военно-патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях, учебных пунктах, военно-патриотических, молодежных и детских объединениях.
- Сегодня в России отмечали День государственного флага. С праздником граждан поздравил Владимир Путин. Он назвал российский триколор «символом нашего единства».
- Татарстан один из лидеров в России по охвату населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами. План уже перевыполнен — 102%.
- К возведению нового здания детской городской больницы в Казани на ул. Гаврилова планируется приступить в 2024 году. Также в следующем году ожидается начало строительства нового здания горбольницы №5 в Набережных Челнах.
- Японский ретейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в Росси. По словам главы ретейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, компания разорвала со штрафными санкциями все контракты по аренде помещений, уволила весь персонал и выплатила им по 11 окладов.
- Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии общего режима дезинсектора Антона Котова, проводящего обработку в магазине, арбузом из которого отравилась семья москвичей в 2021 году. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
- В Казани восстановят речной вокзал и благоустроят территорию речпорта, часть которой передадут компании «Флот Республики Татарстан». Работы собираются развернуть в ближайшие годы.
- В Казани продолжается реконструкция Горьковского шоссе. Дорожники завершили треть ремонтных работ. Вдоль шоссе обустроят освещенные пешеходную и велосипедную дорожки.
- К 2030 году Россия будет наращивать производство беспилотников — к 2030 году выпуск превысит 30 тысяч штук. В следующем году показатель приблизится к 18 тысячам.
Ключевые события 545-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России рассказали об очередной пресеченной попытке Украины осуществить террористические атаки беспилотниками над территорией Брянской и Московской областей. Уничтожено четыре БПЛА.
- Российский истребитель Су-30СМ ночью уничтожил украинский разведывательный катер около газодобывающих установок России в акватории Черного моря. Около 11.00 ВКС уничтожили быстроходный военный катер производства США с десантной группой ВСУ.
- На Купянском направлении отражены пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ около н.п. Синьковка в Харьковской области, Новоселовское и Райгородка в ЛНР.
- На Запорожском направлении отражены четыре атаки подразделений 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Успеновки и Работино. На Донецком направлении отражены три атаки штурмовых групп ВСУ у Новомихайловки и Авдеевки.
- На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ южнее н.п. Червоная Диброва в ЛНР. На Южно-Донецком направлении нанесено поражение четырем скоплениям живой силы и техники ВСУ около н.п. Макаровка, Старомайорское и Урожайное.
- На Херсонском направлении уничтожено до 15 украинских военнослужащих, два автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США и гаубица Д-30. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России поражена живая сила и военная техника ВСУ в 139 районах.
- У Орехова в Запорожской области поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Около Васильковки в Днепропетровской области уничтожен склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ. Уничтожены 39 украинских беспилотников.
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Илина ХакимоваОбществоВластьЭкономикаФинансыБюджетБизнесПроисшествия
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