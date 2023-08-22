Владимир Путин рассказал о сложной ситуации с рождаемостью в России

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Президент России Владимир Путин считает, что ситуация с рождаемостью в России остается сложной. Он призвал ввести дополнительные меры в сфере демографии.

— Задача действительно стоит так, что нужно дополнительно поддержать семьи, будущих мам, наши традиционные ценности поддержать. Объединить силы государства, общества, религиозных конфессий и вместе добиться перелома ситуации. Она сейчас сложная, ведь мы вновь в полной мере столкнулись с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий, — сообщил он на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава государства уточнил, что пока в стране рождается меньше детей, чем год назад.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За январь — июнь 2023 года в Татарстане на свет появилось 17 414 малышей. Это на 253 новорожденных, или на 1,4%, меньше, чем за первое полугодие прошлого года.

Среди регионов ПФО заметнее всего рождаемость в первой половине 2023 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилась в Марий Эл — на 8%. Там за январь — июнь родилось 2 664 ребенка.

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Айрат Назипов