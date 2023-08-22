Владимир Путин: с российским флагом «мы восстановили суверенитет нашей страны»

Сегодня, 22 августа, в России отмечается День государственного флага. С этим праздником граждан поздравил и президент страны Владимир Путин. Он напомнил, что официальный государственный флаг — бело-сине-красное знамя — был утвержден еще Петром Великим.

— Трехцветный флаг вновь был поднят над нашей страной 22 августа 1991 года. С этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, но, по сути, восстановили суверенитет нашей страны, — подчеркнул президент.

Владимир Путин назвал российский государственный флаг «символом нашего единства». Глава государства также выразил мнение, что именно он будет «всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы, утверждать славу России».

В честь Дня государственного флага России на казанской телебашне включат праздничную подсветку. Ее также включат на телебашнях в Белгороде, Братске, Воронеже, Кызыле, Перми и других городах.



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Илина Хакимова