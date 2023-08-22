Дезинсектора в Москве приговорили к 5 годам колонии по делу об отравлении семьи арбузом

Суд в Москве приговорил к пяти годам колонии общего режима дезинсектора Антона Котова, проводящим обработку в магазине «Магнит», арбузом из которого отравилась семья москвичей, сообщили в ГСУ СК России по Москве.



— Собранные ГСУ СК России по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Антона Котова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие по не осторожности смерть двух или более лиц), — сказано в сообщении.

Следствие установило, что водитель-дезинфектор 6 сентября 2021 года провел дезинфекцию в помещении «Магнита» на улице Совхозная. При этом были нарушены требования, согласно которым запрещено обрабатывать помещения с использованием инсектицидного средства без удаления из них пищевых продуктов, либо их тщательного укрытия.

Москвичка купила в магазине арбуз, который употребила в пищу совместно со своей матерью и дочерью. В дальнейшем их госпитализировали с отравлением, однако несмотря на реанимационные мероприятия они скончались в больнице. Самой потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью.

— Расследование уголовного дела усложнялось отрицанием Котовым своей вины, очевидцами преступления являлись лица, входящие в его круг общения, в том числе его работодатель. В рамках уголовного дела проведено более 200 допросов свидетелей, более 50 трудоемких и длительных судебных экспертиз различной категории, более 50 осмотров. Обеспечено всестороннее расследование, которое позволило полностью опровергнуть версии, выдвинутые стороной защиты, — заключили в Следкоме.

О задержании правоохранителями подозреваемого в деле об отравлении семьи арбузом стало известно 13 сентября 2021 года. В том же месяце фигуранту уголовного дела предъявили обвинение.

В январе 2022 года эксперты не смогли установить вещество, которым смертельно отравились пожилая женщина и ее внучка.



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Маргарита Головатенко