Страны БРИКС рассматривают создание единой расчетной единицы, альтернативной доллару

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Страны БРИКС рассматривают создание единой расчетной единицы, альтернативной доллару. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Он пояснил, что упор в развитии торговых отношений в настоящее время идет именно на расчеты в национальных валютах. По этой причине БРИКС обсуждает создание единых расчетных систем, в частности, возможно создание единой расчетной единицы для стран — членов:

— Не то что единая валюта, как в ЕС, а расчетная единица как альтернатива доллару, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам с тем, чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков, — приводит его слова ТАСС.



В феврале министр финансов России Антон Силуанов в подкасте «Легкие деньги» рассказал об отсутствии доверия к западным валютам, создании цифрового рубля и роли Китая. Он упоминал, что доверие к западным валютам исчерпано. Единая расчетная система между странами БРИКС, по словам Силуанова, возможна в национальной валюте. Он отмечал: проработки идеи ведутся, «но до решения очень далеко».

В следующем году в Казани состоится саммит БРИКС. Указ о его проведении в столице Татарстана президент России Владимир Путин подписал в апреле. В Татарстане уже создали республиканский оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий в рамках председательства России в БРИКС в 2024 году. Его возглавил раис республики Рустам Минниханов.



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Маргарита Головатенко