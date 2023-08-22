Японский ретейлер Uniqlo прекратил бизнес в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Японский ретейлер Uniqlo отказался от аренды помещений для всех своих магазинов в России: эти площади уже занимают другие ретейлеры, рассказал один из партнеров японской компании газете «Ведомости».



По словам главы ретейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, компания разорвала со штрафными санкциями все контракты по аренде помещений, уволила весь персонал и выплатила им по 11 окладов, а японских менеджеров перевела в другие страны.

Российский бизнес Uniqlo — ООО «Юникло рус» — принадлежал фирме Fast Retailing (75%) и Mitsubishi Corporation (25%). После закрытия магазинов в 2022 году выручка компании упала более чем вдвое — с 26,9 млрд до 12 млрд рублей.

В мае замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказывал, что компания Uniqlo может продать бизнес в России, последовав примеру сети ресторанов McDonald's.

Японская Fast Retailing в марте прошлого года временно приостановила работу на территории России. Уже в октябре ретейлер начал сокращать свою сеть по стране. Тогда сообщалось, что о планах полностью закрыть часть точек в стране также знают два консультанта, работавшие на рынке торговой недвижимости.



О том, что японская сеть магазинов одежды Uniqlo собирается закрыть в России большинство своих крупных магазинов, сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, большую часть освобождаемых площадей займет российская Gloria Jeans. Весь 2022 год Uniqlo распродавал стоки в онлайн-формате.

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Маргарита Головатенко