Владимир Путин назвал устойчивой бюджетную ситуацию в России

Бюджетная ситуация в России устойчива и не несет рисков. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

— С третьего квартала в России наметился экономический рост, и сейчас его темпы довольно устойчивы. Так, во втором квартале текущего года валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 4,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, — озвучил он статистику.

По словам главы государства, за июль — сентябрь бюджет будет сведен с профицитом. Уже по итогам года превышение расходов над доходами составит запланированные 2% ВВП, подчеркнул российский лидер.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 3,5 процентных пункта — с 8,5% до 12% годовых. Решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности, объяснили в Центробанке.

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Айрат Назипов