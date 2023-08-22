В Минобороны России заявили о сбитых беспилотниках ВСУ над Брянской и Московской областями

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

В Минобороны России заявили об очередной пресеченной попытке Украины осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

— Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области, — сказано в сообщении.

В пресс-службе министерства добавили, что в результате пресеченных атак обошлось без пострадавших.

Вчера утром над Московской областью сбиты два украинских беспилотника. В 06.50 в Рузском районе средствами радиоэлектронной борьбы был подавлен БПЛА, который потерпел крушение около Покровского. В 08.16 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа над территорией Истринского района Московской области. При падении украинского беспилотника в подмосковной Истре пострадали два человека — мужчина и женщина.

Еще два беспилотника уничтожены над территорией Белгородской области. Первая предпринятая киевским режимом попытка террористической атаки с применением БПЛА была совершена около 14.30 мск, вторая — около 16.00 мск. Оба аппарата были обнаружены и сбиты российскими средствами ПВО.



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Илина Хакимова