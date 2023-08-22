«Мы получим бессветофорную вылетную магистраль»: Горьковское шоссе готово на треть

Фото: realnoevremya.ru/ Елизавета Пуншева

«Одна из главных вылетных магистралей»

В Казани в самом разгаре реконструкция Горьковского шоссе, на данный момент дорожники завершили одну треть ремонтных работ, сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

— Одна из главных наших вылетных магистралей — Горьковское шоссе. Идет реконструкция, но мало кто знает, что, на самом деле, это не первая реконструкция, которую город проводит. Трасса была построена в середине 1970-х годов и несколько десятилетий верой и правдой прослужила казанским автомобилистам, гостям города. К тысячелетию Казани в 1999-м году из двуполосной магистрали сделали четыре полосы. Реконструкция продолжалась семь лет, у нас этих семи лет нет, — признал градоначальник.

По его словам, по просьбам казанцев вдоль шоссе обустроят освещенные пешеходную и велосипедную дорожки. Обе будут тянутся от начала трассы, близ улицы Болотникова.

— Наряду с Вознесенским трактом Горьковское шоссе сильно увеличит пропускную способность. Сегодня это заторы, но еще раз хочу сказать, что мы получим бессветофорную вылетную магистраль, самую скоростную в Казани. Надеюсь, все это скоро почувствуют, — подчеркнул Метшин.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На протяжении всей трассы установят 3 подземных и 5 надземных пешеходных перехода, 3 подземные разворотные петли, 3 разворотные петли на одном уровне, тоннель и эстакаду, добавил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

В частности, по его словам, на данный момент разворотная петля у СК «Олимп» готова на 70%. Все монолитные работы выполнены, сейчас идет изъятие грунта, готовят откосы. Куляжев прогнозирует, что уже к ноябрю готовность петли составит 100%. Однако в эксплуатацию сразу ее не введут:

— Скорее всего, открывать мы ее сразу не будем, потому что нужно наложить верхний слой асфальтобетона, а в ноябре это уже будет сложно. Мы ее откроем, наверное, весной следующего года, — заявил он.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Спикер добавил, что на остальных петлях готовность может достигать других значений:

— Ближе к М-7 готовность чуть поменьше. Это связано с тем, что мы были вынуждены заниматься выкупом участком и объектов участков, которые попадали на ту петлю. Там готовность порядка 50%. Разные элементы в разной степени готовности, — пояснил Куляжев.

«Дорогу запустят единым комплексом»

На данный момент строители приступили к работам на одном из самых сложных участков трассы — расширению дороги под железнодорожным мостом. Здесь появятся две дополнительные полосы и тоннель для пешеходов и велосипедистов. Для этого необходимо разработать грунт и установить монолитную стену на месте откосов.

Что касается других участков реконструкции, тоннели разворотных петель уже возведены в районе улиц Фрунзе/Болотникова и улиц Восстания/Болотникова. Возле СК «Олимпиец» также проложен тоннель подземного пешеходного перехода.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Кроме того, от ТЦ «Факел» до СК «Олимпиец» строители завершили устройство трех полос временных дорог и отремонтировали существующее покрытие от ТЦ «Франт» до улицы Осиновской. На ряде участков проведено переустройство сетей связи, освещения, электроснабжения, газо- и водопровода, ливневой канализаций, опор наземной эстакады и другие работы.

— Дорогу запустят единым комплексом, но на сегодняшний день вы видите, что на некоторых участках Горьковского шоссе третья полоса уже выполнена, нанесена дорожная разметка, и третьей полосой автомобилисты пользуются в полной мере, поэтому можно сказать, что по частям шоссе уже начали запускать. Как только будут готовы петли, будем вводить в эксплуатацию подземные и надземные пешеходные переходы, ну а к октябрю следующего года — уже весь комплекс работ, — подчеркнул заместитель руководителя исполкома Казани.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Он заверил, что все работы по строительству Горьковского шоссе продвигаются в соответствии с графиком, а объемы финансирования не отходят от плана. Кроме того, по его словам, подрядчик гарантирует 5-летний срок эксплуатации нового асфальта.

Напомним, работы по реконструкции магистрали начались в прошлом году. Длина участка составляет 11,3 километра. Дорогу расширят до шести полос вместо нынешних четырех. Пропускная способность увеличится практически в два раза — с существующих 4300-7600 единиц в час до 10800. Общая стоимость реконструкции составляет 27,1 млрд рублей, а завершить ее планируется осенью 2024 года.

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Елизавета Пуншева