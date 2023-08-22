Доходы консолидированного бюджета Татарстана за семь месяцев составили более 309 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Доходы консолидированного бюджета Татарстана за семь месяцев 2023 года составили 309,08 млрд рублей при скорректированном годовом плане в 434,57 млрд рублей, согласно данным отчета республиканского Минфина.



Налоговые и неналоговые доходы за январь ­– июль 2023 года составили 262,45 млрд рублей.

Из них: налог на прибыль — 172,15 млрд, налог на товары, работы и услуги — 23,42 млрд, налог на совокупный доход — 17,03 млрд, налог на имущество — 36,09 млрд рублей. Бюджет получил 2,62 млрд рублей по статье «Штрафы, санкции, возмещение ущерба».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

За первое полугодие 2023 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 252 миллиарда рублей. Собственные доходы составили 210 миллиардов рублей. Годовой план по сбору собственных доходов выполнен на 58%. Индекс промпроизводства составил 103%.



Министр финансов РТ Радик Гайзатуллин в июне сообщал, что бюджет Татарстана за 2022 год исполнен по доходам в сумме 452,7 млрд рублей и 463,2 млрд по расходам. Таким образом, дефицит составил 10,4 млрд рублей.



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Маргарита Головатенко