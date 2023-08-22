Российский Су-30СМ уничтожил разведывательный катер ВСУ
Как заявили в Минобороны России, истребитель Су-30СМ сегодня ночью уничтожил разведывательный катер ВСУ в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.
— Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер вооруженных сил Украины, — сказано в сообщении.
На прошлой неделе Украина предприняла очередную попытку атаковать корабли Черноморского флота в 237 км юго-западнее Севастополя. В ходе отражения атаки украинский катер уничтожили огнем из бортового вооружения сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым