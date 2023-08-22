В Татарстане прожиточный минимум на 2024 год составит 12,9 тысячи рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане прожиточный минимум в 2024 году может составить 12 966 рублей, увеличившись на 747 рублей, или на 6,1%. Это следует из проекта постановления кабмина республики.



— Утвердить величину прожиточного минимума в Республике Татарстан на 2024 год в расчете на душу населения в размере 12 966 рублей, для трудоспособного населения — 14 133 рублей, пенсионеров — 11 151 рубля, детей — 12 577 рублей, — сказано в документе.

В 2023 году прожиточный минимум в регионе составляет 12 219 рублей. Для трудоспособного населения — 13 319 рублей, для пенсионеров — 10 508 рублей, детей — 11 852 рубля. В сравнении с 2022 годом величина прожиточного минимума увеличилась на 396 рублей в расчете на душу населения.

Согласно законопроекту Минтруда и ЦЭМИ РАН, в России к 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) может увеличиться в два раза по сравнению с 2023 годом. Минтруд России по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. Это опережает инфляцию и наращивает темпы увеличения прожиточного минимума.

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Маргарита Головатенко