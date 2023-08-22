В Казани планируют реконструировать речной вокзал

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани восстановят речной вокзал, а территорию речного порта благоустроят. Часть территории передадут новой компании «Флот Республики Татарстан», заявил Глава Миндортранса республики Фарит Ханифов.



Реконструкция ожидается после передачи речпорта на баланс «Флота РТ». Передача имущественного комплекса «Татфлота» новому перевозчику начнется после закрытия сезона навигации в этом году. По словам Ханифова, работы по восстановлению развернут в ближайшие годы.



— Флот Республики Татарстан» обязательно будет иметь свою причальную стенку в казанском порту, будем наводить порядок и в здании речного вокзала. Будет ли это реконструкция или капитальный ремонт, предстоит проанализировать, провести обследование, — приводит его слова РБК.

Татарстанские власти учредили АО «Флот Республики Татарстан», чтобы развивать речные пассажирские перевозки. На эти цели было выделено 2 млрд рублей.

К 2025 году объем речных перевозок в Татарстане планируют нарастить до полумиллиона человек и будут заниматься как внутренними и межрегиональными перевозками, так и круизами. Генеральный директор АО «Флот Республики Татарстан» Роман Лизалин рассказал, что компания намерена развивать внутренний речной туризм, в том числе по Казанке. В планах также круизы и межрегиональные перевозки.



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Маргарита Головатенко