Минобороны: ВКС России уничтожили катер с десантниками ВСУ около острова Змеиный
ВКС России уничтожили быстроходный военный катер производства США с десантной группой ВСУ, заявили в Минобороны России.
— 22 августа около 11.00 мск восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ, — приводит RT сообщение.
Как заявили в Минобороны России, истребитель Су-30СМ сегодня ночью уничтожил разведывательный катер ВСУ в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.
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