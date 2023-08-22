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Минобороны: ВКС России уничтожили катер с десантниками ВСУ около острова Змеиный

13:25, 22.08.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны: ВКС России уничтожили катер с десантниками ВСУ около острова Змеиный
Фото: realnoevremya.ru (архив)

ВКС России уничтожили быстроходный военный катер производства США с десантной группой ВСУ, заявили в Минобороны России.

— 22 августа около 11.00 мск восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России уничтожен быстроходный военный катер производства США Willard Sea Force с десантной группой ВСУ, — приводит RT сообщение.

Как заявили в Минобороны России, истребитель Су-30СМ сегодня ночью уничтожил разведывательный катер ВСУ в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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