Путин и Эрдоган встретятся по зерновой сделке в России

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу в России. Турецкий лидер сам приедет для переговоров с президентом России, сообщает Yeni Şafak со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера. По мнению источников «Реального времени», встреча первых лиц стран может пройти в Казани и раис Татарстана Рустам Минниханов передал приглашение в ходе встречи в минувший уик-энд в Венгрии в кулуарах официального мероприятия по случаю национального венгерского праздника — Дня образования государства.

Где встретятся российский и турецкий лидеры

Как сообщают турецкие СМИ, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договариваются встретиться в России, чтобы обсудить зерновую сделку. По информации источников «Реального времени», есть возможность проведения этой встречи в Казани.

Ранее газета Sabah сообщила, что российский лидер и его турецкий коллега могут провести встречу в России, не называя при этом возможную дату и место встречи. В свою очередь, главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч заявил, что Анкара продолжает готовиться к предстоящему визиту Путина, заявил CNN Turk.



Но сегодня еще одно турецкое издание Yeni Şafak со ссылкой на источники в администрации турецкого президента сообщило, что Эрдоган сам приедет в Россию для переговоров с Путиным.

По информации источников «Реального времени», рассматривается возможность проведения этой встречи в Казани. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Рустам Минниханов несколько раз встречался с турецким лидером, в том числе в ходе визита в Турцию в 2016 или 2021 годах. Между тем сам Реджеп Тайип Эрдоган пока не посещал Татарстан, так что, возможно, предстоящий визит мог бы исправить это недоразумение.

Рустам Минниханов несколько раз встречался с турецким лидером. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Успехи Минниханова и республики во внешней политике России

В конце прошлой недели Владимир Путин провел заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта, в котором приняли участие российские губернаторы. От Татарстана в работе участвовали раис республики Рустам Минниханов и глава КАМАЗа Сергей Когогин. Источники издания не исключают, что, вероятно, глава государства мог поручить Минниханову передать приглашение своему турецкому коллеге.

Уже на этой неделе раис Татарстана посетил Венгрию, где прошли официальные торжества по случаю Дня образования государства. Рустам Минниханов, наряду с президентами Турции, Азербайджана, Сербии, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, эмиром Катара и другими первыми лицами, принял участие в национальном празднике.

На официальном портале раиса республики ограничились краткой новостью о совместном участии лидеров в мероприятии. Однако СМИ и блогеры акцентировали внимание на встрече раиса республики с турецким лидером и обсуждении нового соглашения по зерну, таким образом высоко оценив возросшую роль Рустама Минниханова и Татарстана в международной политике России.

Незадолго до этого немецкое издание Bild, со ссылкой на служебную переписку между министерствами иностранных дел и посольствами России и Турции, рассказало о том, что раис Татарстана вылетал спецрейсом в Будапешт на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани — якобы для обсуждения новой зерновой сделки. Авторы статьи утверждали, что Россия, Турция и Катар разрабатывают трехстороннее соглашение по зерну взамен истекшего.



Возобновление зерновой сделки без участия России нецелесообразно

Как указывают эксперты, возобновление соглашения по зерну в прежнем формате — ключевой вопрос для Реджепа Тайипа Эрдогана. Сам турецкий лидер накануне заявил о скором визите в Россию главы МИД страны Хакана Фидана.

Еще в начале месяца в ходе переговоров по телефону Эрдоган и Путин договорились встретиться очно. В канцелярии президента Турции утверждали, что российский лидер согласился приехать в Анкару. Однако в Москве заявили, что переговоры не обязательно пройдут в Турции, а глава государства «должен быть в стране» и в текущих условиях ему «тяжело осуществлять какие-то визиты».

Что касается последних известий о встрече, то турецкое издание Yeni Şafak заявило, что визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию — важнейший шаг на пути реализации соглашения. По мнению главы Турции, в сложившейся ситуации «можно найти компромисс».

— Стороны планируют обсудить двусторонние отношения, Украину и зерновую сделку. В администрации Эрдогана считают нецелесообразным возобновление зерновой сделки без участия России. В связи с этим вопрос о возобновлении соглашения в прежнем формате является ключевым, — пишет СМИ.



Визит Реджеп Тайипа Эрдогана в Россию — важнейший шаг на пути реализации соглашения. Максим Платонов/ realnoevremya.ru