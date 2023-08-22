Искандер Гиниятуллин: «Сделав регоператора собственником ТКО, из процесса вычеркнули предпринимателей»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Ежедневно из Казани вывозится около 1,6 тысячи тонн твердых коммунальных отходов. Для того чтобы эти объемы разместить, полигонов не напасешься», — сетовал замглавы исполкома Казани по вопросам ЖКХ и благоустройства Искандер Гиниятуллин, выступая на круглом столе по вопросам вывоза, утилизации и переработки ТКО. По его словам, земли для строительства новых полигонов нет. За 5,5 года ни одного такого объекта в городе не появилось. При этом инфраструктура не развивается, а строительство мусоросжигательного завода приостановлено, на контейнерных площадках перенакопление, «тарифы растут и растет недовольство граждан — можно сказать, что реформа буксует», отметили спикеры. Подробности — в материале «Реального времени».

«Надо отказаться от нормы, определившей регоператора собственником ТКО»

— Крайне необходима реформа. Для решения как на федеральном уровне, так и на республиканском, и на городском. Чтобы избежать мусорного коллапса в недалеком будущем, нам необходимо сокращать образование отходов и их накапливание. Сокращать образование сложно. Нужно менять устоявшиеся привычки у населения — потребителей. Отказываться от одноразовой упаковки, пакетов, тары, мебели, приборов и так далее. Это сложно, потому что сегодня этому нет замены. Поэтому мы говорим о сокращении накопления и вывоза отходов, — рассказал Гиниятуллин.

По его словам, сократить накопление отходов возможно при помощи широкого внедрения раздельного сбора, сортировки и извлечения вторичного сырья для последующей переработки: «Необходимо восстановление перерабатывающей отрасли. Необходимо субсидирование для нее. Сегодня производить продукцию из первичного сырья дешевле, чем из вторичного. Поэтому должна быть материальная поддержка тех, кто занят в этом бизнесе. Надо стартовать, надо идти, потому что другого нет».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Он пояснил, что на сегодняшний день в столице Татарстана имеются 1 548 оборудованных площадок под раздельный сбор отходов (РСО). Из них 76% оборудованы контейнерами с желтыми и серами наклейками (перерабатываемые и неперерабатываемые отходы), но они устанавливались еще в 2018 году. Также имеются 1 270 желтых сеток, которые были установлены региональным оператором. Кроме того, 21 павильон для сбора вторичного сырья и еще около 30 земельных участков для их установки, но «пока они сворачивают свою деятельность».

— В масштабах города этого недостаточно. Что же нужно сделать? Надо отказаться от нормы, которая определила регионального оператора собственником всех ТКО начиная с момента их образования. Сделав регоператора собственником ТКО, реформа вычеркнула из процесса обращения с отходами целый пласт представителей малого и среднего бизнеса, наладивших сбор и переработку вторичного сырья, — сказал Гиниятуллин.

Как отметил замруководителя казанского исполкома по вопросам ЖКХ и благоустройства, у предпринимателей не осталось предмета обработки и им приходится покупать сырье у регоператора, которое извлекается из общей массы мусора.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Не надо ждать, что регоператор когда-то построит новые полигоны для нас»

В качестве еще одного решения проблемы Гиниятуллин предложил разделить функции участников обращения с ТКО:

— Сегодня всем занимается региональный оператор. Мусорные контейнерные площадки — его. Транспорт — его. Сортировка, утилизация и захоронение — его. Если же принять это решение, то на каждом этапе возникнет заинтересованное лицо. У площадки должен быть конкретный владелец: управляющая компания, учреждение, организация, предприятие, гражданин. Все что находится на площадке и в границах ее санитарной зоны, должно быть в его прямой ответственности. Накопление отходов, содержание площадки, начисление и сбор платы за вывоз ТКО должны быть его функциями вплоть до момента погрузки. Погрузка и транспортировка отходов до мест утилизации — это задача перевозчика. Вопрос утилизации — это функция органов местного самоуправления. На каждом этапе должна быть оплата по факту. И только эта схема будет полноценно работать. Все это уже было у нас в Казани. УК сами сортировали собранный мусор. Дворники зарабатывали на сдаче картона, пластика, алюминия. Дворник также сам уплотнял мусор в баках, и вместо трех картонных коробок, с которыми сегодня контейнер считается полным, он набивал его под завязку. Так, вместо нескольких полупустых емкостей подавался один полный контейнер, и оплата шла по факту вывоза, — объяснил он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По его словам, полигоны тоже должны быть готовы к принятию мусора в случае выхода из строя любого из звеньев этой цепи. Он напомнил историю, как осенью прошлого года регоператор «повесил замок на единственный действующий полигон и на улице Тэцевской скопилась пробка из мусоровозов». В целом, по словам Гиниятуллина, полигоны должны быть построены за государственный счет:

— Не надо ждать, что регоператор когда-то построит новые полигоны для нас. Республика может и должна сделать это сама. Тогда, во-первых, расходы на строительство не лягут бременем на тариф, что неминуемо произойдет, если их будет строить бизнес. Во-вторых, у государства всегда будет ключ от въездных ворот на полигон, чтобы в любой ситуации обеспечить прием отходов, — подчеркнул он.

«Переход на раздельный сбор позволил бы участвовать в программе федеральной бюджетной поддержки»

Еще одно решение, которое, по словам замруководителя казанского исполкома по вопросам ЖКХ и благоустройства, должно быть принято на региональном уровне, — это обязательность раздельного накопления отходов. По его словам, оно позволит перейти на оплату за обращение с мусором по факту, а не нормативу.

— Переход на раздельный сбор позволил бы участвовать в программе федеральной бюджетной поддержки в приобретении контейнеров. Наверное, мы уже опоздали, но в течение двух лет 1,5 миллиарда рублей было выделено правительством России на их покупку. Участвовали Ленинградская и Московская области, Белгород, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Крым, Башкирия и многие другие. В первый год 43 региона получили поддержку, а во второй — 48. А мы не получили, потому что у нас раздельного сбора нет, — сказал Гиниятуллин.

Он добавил, что это также позволит сократить границы санитарной зоны с 20 до 8 метров, что, по его словам, «во многом бы упростило размещение этих контейнерных площадок на территории многоквартирных домов и индивидуальной жилой застройки». Искандер Гиниятуллин подчеркнул, что на сегодняшний день с этим имеются проблемы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

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