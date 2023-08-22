Российский президент рассказал о росте доходов населения

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

За первое полугодие реальные доходы россиян выросли на 4,7% с учетом инфляции. Соответствующие цифры озвучил президент страны Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

— Конечно, это усредненные данные. Я всегда это подчеркиваю. Тем не менее, это показатель. Сопоставимыми темпами на 4,2% увечилась и средняя заработная плата по экономике, — подчеркнул руководитель страны.

Отдельно Владимир Путин рассказал и о зарплатах работников бюджетной сфере. Он считает, что они тоже «должны расти».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января — мая 2023 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата работникам организаций в Татарстане составила 57 490 рублей. Она оказалась самой высокой среди 14 регионов Приволжского федерального округа.

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Айрат Назипов