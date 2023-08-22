Кабмин и Центробанк подготовили проект указа о начале обмена замороженных активов

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Правительство и Центробанк подготовили проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.

— У нас сегодня заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей. С учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа «С». На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд рублей, принадлежащих розничным инвесторам, — обратился он к президенту России Владимиру Путину.

О конкретных шагах не сообщается.

kremlin.ru

Сегодня Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В нем принял участие и раис Татарстана Рустам Минниханов.

В июле первый заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин заявлял об отсутствии желания контрагентов из недружественных стран обсуждать обмен заблокированными активами. Он пояснил, что объем активов на счетах типа «С» является значимым и продолжает прирастать, в том числе за счет купонных и дивидендных выплат.

В середине июня Чистюхин говорил, что ЦБ прорабатывает варианты, которые позволят инвесторам избавиться от замороженных из-за санкций активов. Один из вариантов предполагает выкуп заблокированных активов с премией за счет средств иностранцев на счетах типа «С».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов