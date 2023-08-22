В России к 2030 году нарастят производство гражданских беспилотников до более 30 тысяч ежегодно

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

К 2030 году Россия будет наращивать производство беспилотников, к 2030 году выпуск превысит 30 тысяч. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли страны Василий Шпак.



— В последующие годы выпуск будет только расти, удовлетворяя потребности различных отраслей экономики и одновременно укрепляя технологический суверенитет отечественной беспилотной авиации. Это будет происходить за счет снижения импорта БАС и их компонентов, — сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, выпуск гражданских беспилотников в 2024 году приблизится к 18 тыс. штук, а в дальнейшем пойдет по нарастающей, что позволит нарастить к 2030 году выпуск в более чем 30 тыс. единиц.

Ранее Василий Шпак сообщал, что в 2023 году объем производства беспилотников превысит 6 тыс. единиц.

В конце июня правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Оценка спроса на беспилотные летательные аппараты до 2030 года составляет почти 1 трлн рублей.

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Маргарита Головатенко