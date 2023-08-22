Владимир Путин озвучил условия для возврата России к зерновой сделке

Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней. Об этом сказал президент страны Владимир Путин в видеообращении к гостям и участникам делового форума БРИКС.

— Мы с 18 июля отказались от дальнейшего продления этой так называемой сделки и будем готовы вернуться к ней, но вернуться только в случае реального выполнения всех обязательств перед российской стороной, — сказал российский лидер.

Он уточнил, что России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж. Также страну «лицемерно обвиняют в сложившейся кризисной ситуации на мировом рынке», подытожил руководитель государства.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Еще Владимир Путин заявил, что России безвозмездно направит шести африканским странам по 25–50 тысяч тонн зерна, обеспечив в том числе и бесплатную доставку этих грузов. Переговоры с партнерами по этому поводу близки к завершению.

«Реальное время» уже писало, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу в России. Турецкий лидер приедет для переговоров с российским коллегой по зерновой сделке. Не исключено, что переговоры пройдут в Казани.

Напомним, зерновая сделка прекратила свое действие с 17 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что черноморские договоренности не продлили, как делали это неоднократно, потому что часть их, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

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Айрат Назипов