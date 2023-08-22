В Татарстане утвердили план подготовки граждан к военной службе в новом учебном году

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Кабинет министров Татарстана утвердил план основных мероприятий по подготовке граждан к военной службе в 2023/2024 учебном году, соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.



Органам власти Татарстана, Военному комиссариату, руководителям организаций, общественным объединениям республики поручено принять меры по подготовке граждан допризывного возраста к военной службе, организации работы по военно-патриотическому воспитанию в образовательных учреждениях, учебных пунктах, военно-патриотических, молодежных и детских объединениях.

Также поручено принять меры по функционированию действующих спортивно-прикладных и военно-технических секций и клубов, активному использованию спортивной инфраструктуры образовательных организаций, организаций и муниципальных образований при организации работы по военно-патриотическому воспитанию граждан допризывного возраста. Республиканским органам исполнительной власти поручено продолжить работу по укомплектованию образовательных организаций и учебных пунктов педагогическими кадрами.

Отмечается, что следует усовершенствовать имеющуюся учебно-материальную базу образовательных организаций, учебных пунктов, спортивных комплексов и центров патриотического воспитания допризывной подготовки.

realnoevremya.ru (архив)

В течение учебного года будет организовано обучение граждан по основам военной службы, кадровое и учебно-методическое обеспечение подготовки к службе, военно-патриотическое воспитание, лечебно-оздоровительная работа, добровольная подготовка к службе, занятия граждан авиационными, техническими и военно-прикладными видами спорта.

По военно-патриотическому воспитанию граждан планируется в том числе проведение уроков мужества, внеклассных мероприятий, социально-патриотических акций, слетов и фестивалей. Запланировано проведение дней воинской славы и встреч детей и молодежи с представителями Военного комиссариата Татарстана и ветеранами Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, контртеррористических операций на Северном Кавказе, с участниками СВО.

В июне сообщалось, что Министерство просвещения России обсуждает возможность переименовать уроки Основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), новым названием может стать «Основы безопасности и защита Родины». В школьную программу начальной военной подготовки для учеников 10—11-х классов включили тему беспилотников, об этом сказано в программе курса.

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Маргарита Головатенко