Мистер 30%: как директор центра ФАС в Казани самозанятых «доил»

Местом преступления признали служебный кабинет и дом обвиняемого во взятках

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (Салимзянов со своим адвокатом)

«Гарантирую свою порядочность в этом вопросе», — такими словами бывший замглавы УФАС Марий Эл и директор казанского учебного центра ФАС России сегодня пытался убедить суд смягчить меру пресечения. Правда, прозвучало это заявление Булата Салимзянова вскоре после его признания вины в получении взяток на сумму 204 тысячи рублей и принято на веру судом не было. Побывав на заседании, «Реальное время» выяснило, как самозанятые сисадмин и режиссер видеороликов годами отстегивали «оборотню» в антимонопольной службе по 30% стоимости каждого договора.

Версия силовиков: откаты за видеопособия и продвижение сайта ФАС



За время «правления» Булата Салимзянова учебно-методический центр ФАС России успел перечислить по госконтрактам свыше 100 млн рублей. Тем поразительнее контраст с предъявленным экс-директору обвинением в откатах 30% от цены договора от двух самозанятых, чьи услуги в целом обошлись бюджету ФАС в 600 тысяч рублей.

Рядовые транши предполагаемых взяток, по данным спецслужб, составляли от 2,5 до 25 тысяч рублей.

Заметим, 14 из своих 37 лет Салимзянов отдал антимонопольной службе — был помощником главы УФАС в Татарстане, затем начальником отдела — замглавы УФАС Марий Эл, а в июле 2019-го пересел в кресло директора центра ФАС в Казани.

Текст обвинения Салимзянову занимает в его уголовном деле 40 страниц. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В июне 2023-го он в ранге обвиняемого оставил госслужбу. А сегодня предстал перед Приволжским райсудом Казани. Комментировать свое дело до начала заседания не стал, да и на процессе, несмотря на звание кандидата юридических наук, держался весьма скованно. Хотя лицо от камер не прятал.

Текст обвинения Салимзянову занимает в его уголовном деле 40 страниц. Чтобы огласить его полностью, помощнику прокурора Приволжского района Радифу Файзрахманову понадобилось полтора часа.

Если вкратце, в суде сторона обвинения намерена доказать: в 2020—2022 годах антимонопольщик получал коррупционный доход путем заключения договоров без торгов с двумя самозанятыми казанцами на условиях обязательной выплаты незаконного вознаграждения.

Как сообщил в суде гособвинитель, лишь один транш в размере 7 тысяч рублей Салимзянов получил на личный счет. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Оба эпизода обвинения квалифицированы по части 3 статьи 290 УК РФ — как взятка в значительном размере за незаконные действия либо бездействие. Максимальное наказание по этому составу — лишение свободы до 8 лет со штрафом в размере 40-кратной суммы взятки.

По версии силовиков, первую взятку в 104,5 тысячи рублей директор центра получил от ИП Марины Филипповой, с которой в 2020—2021 годах успел заключить семь госконтрактов на услуги по администрированию официального сайта учебного центра ФАС, а также созданию для него новых страниц, презентаций и обновлению контента.

Второй эпизод дела потянул на 99,25 тысячи, в перечислении которых признался Азат Садыйков, успевший при Салимзянове освоить средства по семи договорам на изготовление и монтаж учебных видеороликов для ФАС.

Жена и водитель Салимзянова избежали обвинений в посредничестве

Объемность обвинения объясняется тем, что предполагаемые перечисления и передачи денежных средств были не разовыми, а многократными. Причем соблюдалась четкая последовательность — сначала бухгалтерия ФАС оплачивала услуги поставщика-частника, а затем тот, соблюдая навязанную заказчиком договоренность, осуществлял перевод.

При этом, как сообщил в суде гособвинитель, лишь один транш в размере 7 тысяч рублей антимонопольщик Салимзянов получил на свой личный счет. Все остальные перечисления Филиппова и Садыйков отправляли на привязанные к банковским картам номера телефонов так называемых доверенных лиц обвиняемого. Это жена Салимзянова и его личный водитель Акбиров. Но статус сообщников они не получили, стали свидетелями.

Вот уже семь месяцев обвиняемый находится под домашним арестом. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

«Они не были осведомлены о преступном происхождении поступавших средств», — подчеркнул на заседании помощник прокурора Файзрахманов. Однако далее сообщил: Акбиров по указанию своего босса обналичивал все поступающие ему от неизвестных лиц средства и передавал их начальнику — чаще всего прямо в служебном кабинете центра ФАС на Оренбургском тракте, реже — в директорском доме. Такую же неосведомленность в происходящем силовики приписывают подчиненным директору центра бухгалтерам, которые своевременно производили и предоплату, и полный расчет с избранными поставщиками.

По версии СК и прокуратуры, Салимзянов был инициатором первых контрактов с будущими взяткодателями — не позднее 3 марта 2020-го он лично обратился к Садыйкову с предложением заключить контракт с центром, а не позднее 1 сентября того же года такое же предложение получила Филиппова. Оба были рады столь крупному заказчику, однако Салимзяновым, полагают силовики, двигала корысть.

«...У директора центра возник преступный умысел на получение незаконного вознаграждения за способствование заключению договоров, общее покровительство в виде непринятия мер по поиску иных исполнителей и будущие решения о выборе этого поставщика», — изложил усматриваемые мотивы действий обвиняемого представитель райпрокуратуры. Далее он отметил, и сисадмину, и режиссеру роликов обвиняемый сообщил: «заключение договоров возможно только в случае взятки в размере 30% (для Филипповой) и 15—20% (для Садыйкова) за каждый заключенный договор».

Признав вину, каяться подсудимый не стал. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Заинтересованные в госконтрактах частники согласились. А когда на след переводов напали оперативники и следователи, дали показания против заказчика. Коррупционное сотрудничество закончилось в конце января 2023-го задержанием Салимзянова. На тот момент в деле был лишь один эпизод, и вину по нему фигурант почти сразу признал. Требовать его водворения в СИЗО сотрудники 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ не стали. На финише следствия Салимзянову предъявляли обвинения по трем эпизодам взяток, но самый мелкий на 20 тысяч прекратили за сроком давности.

Вот уже семь месяцев обвиняемый находится под домашним арестом.

Салимзянов о своей вине и гарантиях порядочности

После оглашения обвинения судья Рафаэль Бакиров задал традиционные вопросы: понятно ли обвинение и признает ли себя виновным. На первый Булат Салимзянов ответил утвердительно, на второй поначалу пытался ограничиться легким кивком. Будто стеснялся высказать свою позицию. Наконец, в зале суда прозвучало: «Да, ваша честь». Без дополнений о допущенных «ошибках» либо раскаянии.

Адвокат обвиняемого Галина Кайнова на этой стадии воздержалась от объявления позиции защиты в суде. Однако выступила категорически против, когда судья поднял вопрос о новом продлении срока домашнего ареста экс-чиновнику.

Нюанс в том, что на прошлом, предварительном заседании, 28 июля, суд уже продлевал срок этого ареста Салимзянову на два месяца. Необходимость тех же действий появилась ввиду загруженности состава — очередное заседание судья запланировал на 9 октября, и к этой дате срок домашнего ареста обвиняемого мог выйти. Такое «техническое» освобождение недавно произошло с другой обвиняемой — экс-лидером татарстанских справороссов Рушанией Бильгильдеевой.

«Проведены очные ставки, и никаких противоречий ни с Садыйковым, ни с Филипповой не имеется», — отметила защитник. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Однако гособвинитель по делу отставного антимонопольщика заявил ходатайство о сохранении меры пресечения.

Адвокат Кайнова поделилась с судом, что необходимость в домашнем аресте и избранных ограничениях уже отпала, и предложила ограничить действия своего клиента запретом определенных действий. «Показания Салимзянов дал, они зафиксированы. Проведены очные ставки, и никаких противоречий ни с Садыйковым, ни с Филипповой не имеется. Он не отрицает факты, изложенные свидетелями. Добровольно является в суд, и нет оснований полагать, что будет скрываться», — отметила защитник.

Обвиняемый выразил солидарность со сказанным: «Поддерживаю заявление моего адвоката и гарантирую свою порядочность в этом вопросе», — сообщил он суду. Но ожидаемых послаблений не дождался.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Бакиров провозгласил — отложить заседание и продлить домашний арест Салимзянова до 29 октября. К слову, арест наложен и на имущество обвиняемого — дом с земельным участком с общей оценочной стоимостью в 5 млн рублей.