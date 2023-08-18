Итоги дня: Минниханов в Ульяновской области, график выходных на 2024 год, в Иннополисе построят мечеть
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 18 августа:
- Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации страны для участия в работе 78-й сессии Генассамблеи ООН. В нее вошли десять человек. Возглавит ее министр иностранных дел Сергей Лавров.
- В Казани стартовал VI Глобальный форум молодых дипломатов. В нем примут участие 130 делегатов из 40 стран. Главная тема форума — дипломатия нового многополярного мира и информационная безопасность в современных международных отношениях.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Ульяновскую область и ее авиационные предприятия и выразил заинтересованность в развитии кооперационных связей регионов в сфере самолетостроения. Он также обратил внимание, что там созданы все условия для развития культуры татарского народа, представителей которого в Ульяновской области насчитывается 150 тысяч.
- Рустам Минниханов и глава Ульяновской области Алексей Русских договорились о двустороннем субсидировании поездок на водном транспорте. В Ульяновск из Казани днем 18 августа прибыл первый «Метеор» — скоростные суда начнут регулярно курсировать между городами со следующей недели.
- В Казани вода не соответствует гигиеническим требованиям на четырех из пяти муниципальных пляжей — «Озеро Большое Лебяжье», «Локомотив», «Нижнее Заречье» и «Озеро Глубокое». Отклонения от нормы также выявили на пляжах в Нурлате, Бугульме, Набережных Челнах, Мензелинске и в Камско-Устьинском районе Татарстана.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил праздничные и выходные дни на 2024 год. Ближайшие новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января. В следующем году страна будет отдыхать 23—25 февраля, 8—10 марта, с 28 апреля по 1 мая, 9—12 мая, 12 июня, 3—4 ноября и с 29 по 31 декабря.
- В Иннополисе объявлен благотворительный сбор средств на строительство мечети «Мосафир». Она может стать одной из крупных после казанского «Кул-Шарифа». Рядом построят и православную церковь. Детали — в материале «Реального времени».
- Татарстан — лидер в России по объему льготного инвестиционного кредитования субъектов МСП — 6,2 млрд рублей с начала 2023 года. В топ-10 вошли Москва, Новосибирская и Свердловская области, Пермский и Приморский края, Московская и Челябинская области, Санкт-Петербург и Белгородская область.
- Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций о привлечении председателя правления АКБ «Спурт» Евгении Даутовой к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер — 9,4 млрд рублей.
- Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил ввести в Уголовном кодексе России наказание за порчу Библии и Корана, «чтобы наша страна не превратилась в какую-нибудь Швецию». Власти последней намерены пересмотреть закон об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением священной книги мусульман.
- Первым в Татарстане уборку урожая завершил Атнинский район. Там намолотили 58,8 тысячи тонн зерна. Урожайность превысила 31 центнер с гектара.
- Правительственная комиссия поддержала законопроект, прописывающий организацию «Игр будущего» — турнира по кибериграм, который пройдет в Казани в 2024 году. Однако без замечаний не обошлось: в корректировке нуждается понятийный аппарат.
- Мосгорсуд удовлетворил административный иск столичного управления Министерства юстиции о ликвидации признанного иноагентом «Сахаровского центра*». Организацию исключат из государственного реестра юрлиц.
- В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов. Оно будет действовать до 24 августа включительно.
- Гипермаркеты товаров для дома OBI в России могут начать работать под брендом Domus. В компании заявили, что должны прекратить использовать товарный знак OBI в стране, поскольку истек срок действия права использования.
- Исключить бурого медведя из Красной книги Татарстана хотят из-за увеличения его численности. Принятие такого решения позволит «принимать оперативные меры по предотвращению угрозы жизни населения».
Ключевые события 541-го дня специальной военной операции на Украине:
- Как рассказали в Минобороны России, ночью ВСУ вновь попытались атаковать корабли Черноморского флота в 237 км юго-западнее Севастополя. При отражении атаки украинский катер уничтожили огнем из бортового вооружения сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков».
- Утром киевский режим предпринял попытку атаковать объекты в Москве и Московской области с применением беспилотника. Однако «БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной».
- На Донецком направлении за сутки отражены три атаки ВСУ около Авдеевки, Берестового и Марьинки. На Южно-Донецком направлении отражена украинская атака у Никольского. Нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Урожайного и Старомайорского.
- На Купянском направлении отражено семь атак и контратак ВСУ. На Краснолиманском направлении отражены две украинские атаки. На Запорожском направлении около Работино отражены две атаки киевского режима и пресечена деятельность его диверсионно-разведывательной группы.
- На Херсонском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ — 37. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за сутки поражена живая сила и военная техника ВСУ в 143 районах.
- Истребительной авиацией ВКС России около Веролюбовки в ДНР сбит украинский штурмовик Су-25. Средствами противовоздушной обороны у н.п. Малая Токмачка в Запорожской области сбит самолет ВСУ Су-25. Уничтожены 26 украинских беспилотников.
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Илина Хакимова
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*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов
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