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В Госдуме предложили привлекать к уголовной ответственности за порчу Библии и Корана

14:46, 18.08.2023
В Госдуме предложили привлекать к уголовной ответственности за порчу Библии и Корана
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов(архив)

Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил ввести в Уголовном кодексе России наказание за порчу Библии и Корана. Свою точку зрения он объяснил «РИА Новости».

— Мы все должны сделать, чтобы наша страна не превратилась в какую-нибудь Швецию, где разного рода извращения давно уже стали частью нормы, — сказал депутат.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Швеция регулярно попадает в скандалы из-за того, что местные власти разрешают сжигать Коран. За последний месяц священную книгу мусульман сожгли в Стокгольме несколько раз. Накануне полицейские снова разрешили провести подобную акцию. Она состоится напротив посольства Ирана.

По этой же причине в Швеции повысили уровень террористической угрозы в стране с третьего до четвертого по пятибалльной шкале. По словам главы Службы государственной безопасности Шарлотты фон Эссен, страна превратилась в приоритетную цель исламистов.

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Айрат Назипов
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