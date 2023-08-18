Гипермаркеты OBI в России могут переименовать в Domus

Гипермаркеты товаров для дома OBI в России могут начать работать под брендом Domus. Владельцы подали заявку на регистрацию бренда по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Роспатента.

Сейчас заявка находится на экспертизе. Domus не единственный вариант названия для сети. То же юрлицо ретейлера ранее подавало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков HOBI, OBBI, Inhouse («Инхаус»), QBI и IdeaFix. Но последний вариант был отозван.

Новые владельцы сети по условиям договора с немецкой OBI GmbH обязаны переименовать гипермаркеты в России. Уточняется, что они должны были это сделать в течение полугода после подписания договора, который был заключен летом 2022 года, но процесс затянулся.

realnoevremya.ru (архив)

В июле прошлого года немецкая OBI GmbH подписала соглашение с группой российских инвесторов о продаже им шести юридических лиц магазинов OBI, сумма договора, подписанного 27 июля, составила 1 евро. Бизнесмен Йозеф Лиокумович, получивший подконтрольный пакет бизнеса OBI (60% компании), позже рассказывал, что приобрел его за 600 рублей.

В январе «Реальное время» писало, что в Казани у магазина OBI вновь сменился владелец — им стала подмосковная компания «Модуль-2» Марины Мидовой. Фирме принадлежит 58% акций, еще 42% у ООО «ОБИ ФЦ», которое также перешло под контроль предпринимательницы. Сделка произошла в канун нового года. Подробности — в материале интернет-газеты.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов