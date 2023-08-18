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В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов

12:17, 18.08.2023
В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов
Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане продлено штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Высокая — IV класс — и чрезвычайная — V класс — пожароопасность лесов в Татарстане сохранится с 19 по 24 августа.

Первое в 2023 году штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане объявили с 13 апреля. Его продлевали 12 раз. Оно действовало до 24 июля.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Вновь штормовое предупреждение о высокой пожароопасности лесов в Татарстане объявили с 2 августа. Изначально оно действовало до 10 августа. Позже его продлили по 16 августа, а затем по 18 августа, уточнив, что с 14 августа ожидается также и чрезвычайная пожарная опасность.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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