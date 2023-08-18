В OBI заявили, что использование товарного знака компании в России должно быть прекращено

В России должны прекратить использовать товарный знак OBI, поскольку истек срок действия права использования, заявили в компании.



— OBI прекратила свою деятельность в России в 2022 году и не имеет никаких связей со своими бывшими российскими дочерними компаниями, — приводит ТАСС слова представителя.

Представитель указала, что по этой причине OBI не может комментировать информацию о планируемом использовании товарного знака Domus. Она отметила, что в компании регулярно принимаются меры, если они нарушают права OBI на товарный знак из-за риска путаницы.

Гипермаркеты товаров для дома OBI в России могут начать работать под брендом Domus. Владельцы подали заявку на регистрацию бренда по всем 45 классам Международной классификации товаров и услуг. Сейчас заявка находится на экспертизе. Domus не единственный вариант названия для сети.



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Маргарита Головатенко