Рустам Минниханов: в Ульяновской области созданы все условия для развития культуры татарского народа

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в Ульяновской области созданы все условия для развития культуры татарского народа. Об этом он сказал в рамках визита в Исламский культурно-просветительский центр «Дом единства народов» в Ульяновске.

— В Ульяновской области созданы все условия, чтобы представители различных народов могли сохранять свою религию, язык, обычаи и культуру. Мы видим насколько руководство области по доброму относится и поддерживает вас. Хочу пожелать процветания этому краю, — передает обращение Минниханова к местным жителям его пресс-служба.

По информации раиса республики, в регионе проживают представители более 100 народов. Из них порядка 150 тысяч человек — татары.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Сегодня раис Татарстана вместе с губернатором Ульяновской области осмотрел Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР), побывал на площадке строительства Многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах и посетил Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии ФМБА.

Еще он посетил авиационные предприятия соседнего региона. По итогам визита руководитель республики выразил заинтересованность в развитии кооперационных связей с Ульяновской областью в сфере самолетостроения.



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Айрат Назипов