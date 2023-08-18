Бурого медведя предлагают исключить из Красной книги Татарстана из-за увеличения его численности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исключить бурого медведя из Красной книги Татарстана хотят из-за увеличения его численности с учетом опасности, которую он представляет для жизни граждан. Об этом сообщили в Госкомитете республики по биоресурсам.

— В результате исключения у нас появится возможность принимать оперативные меры по предотвращению угрозы жизни населения, — заявил начальник управления охраны животного и растительного мира ведомства Ринат Чиспияков, уточнив, в Татарстане обитает 70 медведей.

В этом году в Татарстане неоднократно замечали медведей. Например, в этом месяце один из них вышел на дорогу в Кукморском районе.

В апреле медведя на видео из вертолета заснял раис Татарстана Рустам Минниханов. Произошло это в Кзыл-Юлдузском лесничестве Рыбно-Слободского района. Встретить их можно также на территории Агрызского, Зеленодольского, Мамадышского и Сабинского районов.

Напомним, Красную книгу Татарстана планируют перевыпустить в 2025 году. На сегодняшний день в республике под особой охраной находится 631 редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид животных, растений и грибов, который можно встретить на территории республики.



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Татьяна Демина