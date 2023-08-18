«Тут узнали православные и захотели присоединиться»: в Иннополисе построят мечеть и церковь на 4 га

Культовые объекты возведут для выражения свободного вероисповедания

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В Иннополисе объявлен благотворительный сбор средств на строительство мечети «Мосафир» (в переводе с татарского «Путник»), которая расположится при въезде в город. По задумке ДУМ РТ, она станет одной из крупных после «Кул-Шарифа» в Казани — ее будущая вместимость 700—1000 человек. Для симметричности неподалеку построят и православную церковь. Детали — в материале «Реального времени».

Призыв на намаз из Иннополиса

«Иннополис», входящий в десятку крупных российских IT-центров, обретет непривычный для себя мусульманский акцент. В этом году там планируется начать строительство мечети «Мосафир», которая станет одной из главных достопримечательностей города. Вместимость составит 700—1000 человек.

В настоящее время мусульманский приход ожидает получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рассказал «Реальному времени» имам-хатыб мечети Камиль хазрат Бикмухаметов. По его словам, возведение мусульманского сооружения согласованию с городскими властями, а сама мечеть станет свидетельством свободы вероисповедания среди IT-специалистов.

Член горсовета Иннополиса, предприниматель Адель Ягудин сообщил «Реальному времени», что идея строительства мечети поступила от главы ДУМ РТ Камиля хазрата Самигуллина:

— В республике всегда отзываются на просьбы верующих разных конфессий. Просьба была озвучена главой ДУМ РТ, с его подачи процесс был запущен. Сейчас идет сбор благотворительных средств на строительство мечети.

Для соблюдения многоконфессиональных традиций рядом построят и православную церковь, уточнил Бикмухаметов. Разделять культовые сооружения мусульман и православных будет большой парк. Таким образом, их общая площадь составит 4 га, отметил имам-хатыб мечети.

— Православные смогут слушать наш «Азан» (призыв на молитву), а мы — звон колоколов, собирающих христиан на службу. Мы живем в общем доме и должны быть толерантны к разным религиям, — отметил он. Будет ли использоваться громкоговоритель или сообщения с приглашением на пятничный намаз будут отправлять по мессенджерам, не уточнялось.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мечеть и церковь в парке

Парк с культовыми сооружениями расположится при въезде в Иннополис. Предоплагается, что мечеть «Мосариф» появится через дорогу от центрального технопарка им. Попова, имеющего форму круга (его называют «шайба»). Недавно в нем разместился офис маркетплейса KazanExpress, вывесивший на макушке здания вывеску в фирменном красном оформлении.

— Определено, что мечеть будет напротив технопарка, потом будет парк, возможно, с пятью — десятью рядами деревьев. Потом будет церковь. Их общая площадь составит 4 га. Какое расстояние будет разделять мечеть «Мосафир» и православную церковь, пока не определено, эскиз готовится, — рассказал имам-хатыб мечети Камиль хазрат Бикмухаметов.

Подписалось несколько сотен мусульман

Как возникла идея построить мечеть в Иннополисе?

— Мы создали инициативную группу — приход. По уставу это 10—12 человек. Собрали подписи мусульман, живущих в Иннополисе. А также к нам присоединились студенты университета Иннополис, приехавшие из арабских стран. Всего под обращением к ДУМ РТ подписались несколько сотен человек, — рассказал он.

Письмо с подписями передали в ДУМ РТ, после чего муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин вышел с обращением к раису республики Рустаму Минниханову.

— Тут узнали православные. Они захотели присоединиться. В результате было одобрено строительство и мечети, и церкви, — сообщил он. По его словам, иностранные студенты хотят читать намаз, совершать обряды, общаться между собой: — Для совершения пятничного намаза арабские студенты сейчас спускаются в Введенскую слободу. А теперь все будет рядом.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

«Мосафир» в переводе с татарского путник, странник. Согласно обычаям, он на рассвете призывает верующих на пятничный намаз, как это бывает в мусульманских странах.

— Мосафир несколько раз упоминается в Коране. Мосафир — это человек, который уходил из дома в путешествие босым, распространял ислам, шариат. Человек который по всему миру распространял ислам, — пояснил хазрат. — Таким образом, свет священного Корана дошел до Иннополиса.

Как сообщил «Реальному времени» руководитель пресс-службы ДУМ РТ Резеда

Закирова, в 2022 году в Татарстане открылось 14 мечетей.

— Строительство мечетей в селах, городах или микрорайонах всегда инициирует группа местных жителей, исходя из потребностей и на средства прихожан, — отметила она.



«Соседство мечети и храма подчеркнут наше толерантное отношение»

— Большинство населения города составляют айтишники, которые, чаще всего, не придерживаются каких-либо религиозных взглядов, — отметил Адель Ягудин. — Кроме того, в городе работает много экспатов из зарубежных стран, национальный состав «Иннополиса» разнообразен. В нескольких минутах отсюда есть мечеть в Введенской слободе и места всем хватает.

С другой стороны, по его словам, отказывать в просьбе верующих не принято, и в самом городе придерживаются уважительного отношения к этим чувствам:

— Не думаю, что мечеть будет отпугивать айтишников. У нас православные поздравляют мусульман с праздником Курбан-Байрам, а мы — с Пасхой. Соседство мечети и храма подчеркнут наше толерантное отношение.