Кассация подтвердила привлечение Евгении Даутовой к субсидиарной ответственности на 9,4 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций о привлечении председателя правления ПАО АКБ «Спурт» Евгении Даутовой к субсидиарной ответственности, сообщила «Реальному времени» пресс-служба АСВ.

Ее потенциальный размер составляет 9,4 млрд рублей. Таким образом, кассация подтвердила привлечение к субсидиарной ответственности экс-руководителя банка «Спурт» в пределах этой суммы.



Привлечение к субсидиарной ответственности Евгении Даутовой стало возможным после того, как была установлена ее вина в выдаче заведомо невозвратных кредитов и иных действиях по выводу ликвидных активов из банка, а также неосуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации.

Напомним, Банк России отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций в 2017 году в связи с тем, что «при неудовлетворительном качестве активов АКБ «Спурт» (ПАО) неадекватно оценивал принятые риски».

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В конце июля в Вахитовском райсуде стартовали прения по новому уголовному делу экс-предправления АКБ «Спурт» и экс-председателя совета директоров компаний ОАО «КЗСК» и «КЗСК-Силикон» Евгении Даутовой. Гособвинитель запросил для нее 6 лет колонии общего режима по трем эпизодам с ущербом в 890 млн рублей. Он также просил повторно признать ее виновной в злоупотреблении полномочиями, повлекшем крах банка. В своей речи обвиняемая напомнила непростую историю этих оборонных предприятий и миссию банка «Спурт» — помогать реальному сектору экономики.

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Луиза Игнатьева