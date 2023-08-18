Сергей Лавров возглавит делегацию России на 78-й сессии Генассамблеи ООН

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации страны для участия в работе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Ее возглавит министр иностранных дел государства Сергей Лавров.

Всего в состав российской делегации вошли десять человек. Среди них замглавы МИД страны Сергей Вершинин, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, постпред России при ООН Василий Небензя и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Россию также представят директора пяти департаментов Министерства иностранных дел — Владимир Ермаков, Петр Ильичев, Григорий Лукьянцев, Максим Мусихин и Владимир Тарабрин.

Напомним, 78-я сессия Генассамблеи ООН пройдет осенью 2023 года в Нью-Йорке. Ее открытие запланировано на 5 сентября.

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Татьяна Демина