На четырех из пяти пляжей Казани выявили несоответствие воды гигиеническим требованиям

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани по состоянию на 17 августа вода не соответствует гигиеническим требованиям на четырех из пяти муниципальных пляжей. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

На трех пляжах — «озеро Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье» — в пробах воды выявили отклонение от гигиенических требований по санитарно-химическим показателям. На «озере Глубокое» вода не соответствует им по микробиологическим показателям.

Отклонения по ним также выявили на пляжах в Нурлате, Бугульме, Набережных Челнах, Мензелинске и в Камско-Устьинском районе Татарстана.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Администрациям районов и городов Татарстана и ответственным юрлицам Управление Роспотребнадзора по республике предложило установить на пляжах, на которых выявили несоответствия проб воды гигиеническим требованиям, аншлагов о запрете купания.

Напомним, по состоянию на 2 и 10 августа не соответствовала гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям вода на казанских пляжах «озеро Большое Лебяжье», «Локомотив» и «Нижнее Заречье». На «Комсомольском» и «озере Глубоком» отклонений от нормы не выявили.

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Татьяна Демина