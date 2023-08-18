«Сегодня у нас большой праздник — 19 лет «Метеоры» из Казани до Ульяновска не ходили»

Фото: realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

Раис Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских достигли совместных договоренностей о субсидировании поездок на водном транспорте. «Метеоры» начнут курсировать в Ульяновск и обратно в Казань уже со следующей недели. Подробнее читайте в материале «Реального времени».



«Договорились, будем субсидировать»



Сегодня «Метеор-2020» «Муса Джалиль» совершил первый экскурсионный рейс в Ульяновск с 50 пассажирами из Казани. Судно опробовали журналисты, туроператоры и победители конкурса Visit Tatarstan.

Всех прибывших ознакомили с достопримечательностями Ульяновска на автобусной и пешеходной экскурсиях. В рамках тура казанцы посетили несколько музеев города. В Доме-музее Владимира Ульянова-Ленина делегация пересеклась с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.

Рустам Минниханов сообщил журналистам о совместном с главой области решении субсидировать речные поездки.

— Договорились, будем субсидировать, — заявил раис Татарстана.

realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

Главный вопрос: какой будет цена билета на маршруте Казань — Ульяновск. Варианты не озвучиваются. Ожидается, что в течение недели регионы представят встречные предложения и согласуют окончательные параметры.

— Вопрос субсидирования речных перевозок будет прорабатываться. Сегодняшний рейс Казань — Ульяновск проходил в тестовом режиме. Еще предстоит оценить пассажиропоток, проведут финансовые расчеты, после чего примут решение, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минтранса Ульяновской области. Кроме того, предстоит определить частоту движения «Метеоров-2020».

На следующей неделе в Ульяновск смогут съездить все желающие

Генеральный директор АО «Флот РТ» Роман Лизалин заявил «Реальному времени», что «Метеоры» начнут курсировать в Ульяновск и обратно в Казань уже со следующей недели. Точное расписание можно будет узнать в кассах речпорта столицы Татарстана и там же купить билеты.

— Пока вы осматривали достопримечательности, мы провели рабочее совещание с представителями Минтранса Ульяновской области. Было принято решение о том, что мы сейчас совместно прорабатываем расписание нашего маршрута и, соответственно, вводим рейсы. Это будет пятница и воскресенье или пятница, суббота и воскресенье. То есть в пятницу утром в Ульяновск, вечером — в Казань, — сообщил он.

Пока по этому маршруту будет ходить один «Метеор». С учетом субсидирования цена билетов будет заново пересчитываться, сообщил Роман Лизалин.

realnoevremya.ru/Гульнара Раянова

— Мы еще сейчас все будем пересчитывать. Полагаю, порядка полутора тысяч рублей в одну сторону будет. У нас нет задачи сверхприбыль получить с этих рейсов. Мы хотим доставить максимальный уровень комфорта нашим пассажирам и избежать убыточности, — объяснил Роман Лизалин.

Со следующего года билеты в Ульяновск можно будет купить онлайн.

— Сейчас хотим апробировать этот маршрут, чтобы выйти на полномасштабную работу по этому направлению в следующую навигацию, — сообщил директор АО «Флот РТ».



«Метеор» снова соединил Казань и Ульяновск

Подобного вида транспорта Ульяновск не видел уже много лет, поделился с «Реальным временем» директор местной судоходной компании «Демос» Ринат Сафаргалеев:

— Сегодня у нас большой праздник — 19 лет «Метеоры» из Казани до Ульяновска не ходили, и вот первая ласточка — «Муса Джалиль», мы с удовольствием встретили туристов из Татарстана. Также наши туристы с удовольствием поедут в Казань на этом судне.

Своих «Метеоров» в Ульяновске нет, сообщил он:

— Раньше было четыре «Метеора» и одна «Комета», они давно не эксплуатировались, поэтому мы их отдали под детские аттракционы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Гульнара Раянова