Мосгорсуд ликвидировал «Сахаровский центр*»

Московский городской суд удовлетворил административный иск столичного управления министерства юстиции о ликвидации «Сахаровского центра*». Об этом пишет «Интерфакс».

Согласно решению суда, организация ликвидирована и будет исключена из государственного реестра юридических лиц.

По материалам дела, организация нарушила принцип территориальной сферы деятельности, проводя мероприятия, в тех регионах, где у нее не было отделения. Также ведомство установило, что «Сахаровский центр*» размещал на сайте видеоматериалы без маркировки иноагента, за что неоднократно был привлечен к административной ответственности. Кроме того, Минюст обнаружил нарушения в учредительных документах НКО.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

«Сахаровский центр*» — это московский культурный и научно-образовательный центр, созданный в 1996 году. Он занимался культурной, просветительской, общественной и правозащитной деятельностью. В список иноагентов организация попала в 2014 году. Центр неоднократно штрафовали за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента.

*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов

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Айрат Назипов