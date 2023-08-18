В правительстве поддержали законопроект об организации «Игр будущего» — турнир пройдет в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, прописывающий организацию «Игр будущего» — турнира по кибериграм, который пройдет в Казани. Однако без замечаний не обошлось, пишет «Российская газета».

— Правительство страны поддержало законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний. В частности, нуждается также в корректировке понятийный аппарат законопроекта в отношении понятий, используемых в Федеральном законе о спорте, в том числе «объект спорта», «спортивное сооружение», «место проведения мероприятия турнира», — рассказал председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, соглашение по организации «Игр будущего — 2024» в Казани подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Они состоятся с 23 февраля по 2 марта.

На подготовку к «Играм будущего» направят более 5 млрд рублей. По указу президента России Владимира Путина правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.

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Айрат Назипов