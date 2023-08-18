Над Москвой уничтожили украинский беспилотник

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Сегодня около 04.00 киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака по объектам в Москве и Московской области с применением беспилотного летательного аппарата.

— БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы, — заявили в Минобороны России.

Там уточнили, что обошлось без жертв и возгораний.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, «обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значимых разрушений зданию не нанесли».

11 августа Собянин сообщал об очередной попытке пролета одного беспилотника на город, однако его ликвидировали в результате работы ПВО. В Минобороны России назвали атаку БПЛА террористической. Из-за беспилотника в столичном аэропорту Внуково откладывали вылеты и прилеты самолетов.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова