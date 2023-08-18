Правительство России утвердило праздничные и выходные дни на 2024 год

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил праздничные и выходные дни на следующий год. Новогодние каникулы в стране продлятся десять дней — с 30 декабря 2023-го по 8 января 2024 года.

Так как 6 и 7 января в следующем году выпадают на праздничные субботу и воскресенье их перенесут на 10 мая и 31 декабря соответственно. Таким образом, россияне будут отдыхать с 9 по 12 мая и с 29 по 31 декабря 2024-го.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Нерабочие дни российские власти также перенесли с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря, с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля и с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля. В итоге выходные весной продлятся с 28 апреля по 1 мая.

Длинные выходные в следующем году ожидаются в конце зимы — с 23 по 25 февраля и начале весны — с 8 по 10 марта. Отдыхать россияне также будут 12 июня и 3-4 ноября.



Напомним, в Татарстане ежегодно к федеральным нерабочим праздничным дням добавляются выходные, установленные на республиканском уровне — Ураза-байрам, Курбан-байрам и День республики. Последний в этом году выпадает на среду, в 2024-м — на пятницу.



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Татьяна Демина