Власти Швеции предложили пересмотреть закон, разрешающий сожжение Корана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Швеции начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает акции с сожжением Корана, сообщили министр энергетики, бизнеса и промышленности Эбба Буш, глава Либеральной партии Йохан Персон и премьер-министр Ульф Кристерссон в статье для Aftonbladet.



Политики подчеркивают, что после акций с сожжением Корана начались обсуждения, участники которых выдвинули различные предложения для решения этой проблемы. К решению вопроса привлекут парламентскую группу с представителями всех партий риксдага. Политики считают, что необходимости в изменении конституции нет.

Шведская полиция разрешила проведение очередной акции с сожжением Корана. Она состоится у посольства Ирана в Стокгольме.

Сегодня в Швеции повысили уровень террористической угрозы в стране с третьего до четвертого по пятибалльной шкале. По словам главы Службы государственной безопасности Шарлотты фон Эссен, страна превратилась в приоритетную цель исламистов.

Швеция регулярно попадает в скандалы из-за того, что местные власти разрешают сжигать Коран. В первый день праздника Курбан-байрам Коран, священную книгу мусульман, уничтожили в Стокгольме. Акцию осудил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он выразил беспокойство, что подобные акты вандализма стали регулярными и проходят при официальном разрешении властей.

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Маргарита Головатенко