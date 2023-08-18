Татарстан хочет развивать связи с Ульяновской областью в сфере самолетостроения

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил заинтересованность в развитии кооперационных связей с Ульяновской областью в сфере самолетостроения. Такое заявление он сделал после посещения авиационных предприятий соседнего региона.

Как информирует пресс-служба татарстанского лидера, сначала он посетил предприятие «Промтех-Ульяновск», которое специализируется на изготовлении бортовых кабельных сетей для самолетов Ил-76, ТУ-160М, элементов интерьера отечественных самолетов Sukhoi Superjet New, металлических трубопроводов для авиационных двигателей МД-80, НК-3, НК-25.

Затем Рустам Минниханов посетил крупнейшее предприятие России по выпуску авиационной техники «ИЛ» — «Авиастар». Завод специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А и сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 «Руслан».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Последним пунктом назначения стал «АэроКомпозит-Ульяновск» — этр единственный в России производитель силовых элементов конструкций и агрегатов для авиации из композиционных материалов, создаваемых при помощи метода вакуумной инфузии. Предприятие изготавливает «черное крыло» для пассажирского самолета МС-21.

Минниханов подчеркнул, что Татарстан и Ульяновская область — авиастроительные регионы. Оба субъекта осуществляют взаимные поставки в этой сфере.

Сегодня раис Татарстана вместе с губернатором Ульяновской области осмотрел Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР), побывал на площадке строительства Многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах и посетил Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии ФМБА.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов