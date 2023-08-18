Татарстан стал лидером среди регионов России по объемам льготного инвестиционного кредитования МСП

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Минэкономразвития России опубликовали рейтинг регионов страны, лидирующих по объемам льготного инвестиционного кредитования малого и среднего предпринимательства. Список возглавил Татарстан с показателем 6,2 млрд рублей.

Следом за республикой идут Москва (6,1 млрд рублей), Новосибирская область (4,8 млрд рублей), Свердловская область (4,7 млрд рублей) и Пермский край (3,6 млрд рублей). В первую десятку также вошли Приморский край (3,4 млрд рублей), Московская область (3,3 млрд рублей), Челябинская область (3,1 млрд рублей), Санкт-Петербург (2,8 млрд рублей), Белгородская область (2,5 млрд рублей).

— Наибольший объем привлеченных льготных средств зафиксирован в обрабатывающем производстве — свыше 47 млрд рублей. В сфере транспортировки и хранения этот показатель превысил 22 млрд рублей. МСП в гостиничном бизнесе получили более 9 млрд рублей в виде льготных кредитов. Работающие в сфере научно-технической деятельности предприятия привлекли в банках почти миллиард рублей, — сообщил гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала 2023 года льготные кредиты на инвестиционные цели одобрены 658 субъектам МСП. Сумма соглашений — 79,4 млрд рублей.

— Основное количество одобренных заявок — от представителей малого и микробизнеса, которым всегда было непросто получить на развитие средства на выгодных условиях. В общей сложности на компании из этих двух секторов пришлось 549 соглашений на сумму почти 58 млрд рублей, — пояснила заместитель министра экономического развития страны Татьяна Илюшникова.

В марте Татарстан стал одним из регионов-лидеров по объему финансирования по программе стимулирования кредитования (ПСК) — республика получила 9,9 млрд рублей. Среди регионов, обогнавших регион по объему полученного финансирования, лидируют Москва (более 32 миллиардов рублей), Московская область (18,8 миллиарда), Санкт-Петербург (13,6 миллиарда) и Нижегородская область (10 миллиардов).

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Айрат Назипов