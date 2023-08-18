В Минобороны России рассказали о попытке ВСУ атаковать корабли Черноморского флота
Как рассказали в Минобороны России, ночью вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли очередную попытку атаковать корабли Черноморского флота в 237 км юго-западнее Севастополя.
— <...> вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, — сказано в сообщении.
В российском ведомстве уточнили, что в ходе отражения атаки украинский катер уничтожили огнем из бортового вооружения сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков».
Сейчас российские корабли продолжают выполнять поставленные задачи, добавили в Минобороны России.
5 августа Украина объявила о военной угрозе для судоходства в акватории Черного моря шести российских портов. Речь идет об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань. Основанием объявления служит приказ Военно-морских сил Украины от 4 августа.
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