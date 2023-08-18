Сергей Лавров поприветствовал участников VI Глобального форума молодых дипломатов в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава МИД России Сергей Лавров поприветствовал организаторов, участников и гостей VI Глобального форума молодых дипломатов, который проходит в Казани. Обращение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Публикуем полный текст:

«За прошедшее время ваш дипломатический слет обрел замечательные традиции. Опираясь на концепцию «горизонтальной дипломатии», он предоставляет отличную возможность молодым специалистам внешнеполитических служб, представителям органов власти, экспертного сообщества провести неформальный обмен мнениями по ключевым проблемам международной жизни. В сегодняшней турбулентной геополитической обстановке такое сложение интеллектуальных усилий, направленное на расширение пространства взаимопонимания, особенно ценно. Отмечу, что в марте 2024 года в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи, который призван стать еще одним крупным событием объединительной повестки дня глобального значения.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Нельзя не подчеркнуть актуальность тематики нынешнего форума — «Дипломатия нового многополярного мира». Формирование полицентричного миропорядка — это длительный процесс, и он связан прежде всего с демократизацией межгосударственных отношений, которые должны опираться на общепризнанные нормы международного права и учитывать культурно-цивилизационное многообразие мира.

Россия последовательно выступает за то, чтобы голос каждой страны учитывался при принятии глобально значимых решений. Российская дипломатия открыта для самого тесного взаимодействия со всеми, кто, как и мы, разделяет ценности равноправия, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела.

Рассчитываю, что свой вклад в поиск ответов на насущные вопросы внесет и ваш форум. Желаю всем плодотворных дискуссий».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Форум молодых дипломатов проходит в эти дни в столице Татарстана. Он продлится до 21 августа. Количество участников на VI Глобальном форуме молодых дипломатов в этом году может стать рекордным. Мероприятие объединит участников из более чем 40 стран.

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Айрат Назипов