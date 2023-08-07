Итоги дня: температурные рекорды, запрет на УЗИ без направления, утверждение приговора Галявиеву
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 7 августа:
- В десяти регионах на юге европейской части России в ближайшие дни ожидается экстремальная жара, температуры будут достигать 40—43 градусов. Так, жару прогнозируют в Краснодарском крае, Ставрополье, Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Орловской, Курской, Рязанской и Тамбовской областях.
- В Татарстане жара без осадков сохранится до конца этой недели, температуры днем будут достигать +33 градусов, ночью опускаться до +12 градусов. В целом по республике среднесуточные температуры воздуха на 5—7 градусов выше многолетних значений.
- Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде принял решение оставить бывшего выпускника гимназии №175 Ильназа Галявиева на пожизненном заключении. Заседание проходило без его участия, а жители Казани участвовали в заседании по видео-конференц-связи.
- Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что государственные учебники по всем предметам в России подготовят до конца 2025 года. Кравцов также рассказал, что новый учебник истории для 10-11-х классов будет дешевле предыдущего на 20%, его цена составит 849 рублей.
- Известно, что в новых учебниках истории России полностью переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, также «добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая СВО».
- Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил президенту России Владимиру Путину, что прогнозируемый объем производства самолетов Ту-214 к 2025 году составит 10 машин в год. Чемезов также указал, что самолет SSJ 100 с российским двигателем ПД-8 с 2024 года выйдет на уровень производства в 20 бортов в год.
- Исполком Казани собирается отменить собственное постановление №826, утверждающее границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения «Парк Победы» и «Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького». Документ, принятый еще в 2009 году, защищал участки от капитального строительства, добычи животных и еще 17 различных видов деятельности.
- Власти соседней с Татарстаном Чувашии ввели режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий града и шквалистого ветра, обрушившихся на республику 28—29 июля. По предварительной оценке, ущерб от урагана в социальной сфере составил около 11 млн рублей.
- Сегодня в Советском райсуде Казани избирали меру пресечения замдиректора ГИСУ Татарстана Ильнару Султанову, который последние четыре года курировал татарстанские стройки с бюджетными вложениями в десятки миллиардов рублей. Подробнее о том, насколько водворение в СИЗО может подорвать здоровье 43-летнему отцу троих детей, что нашли при обыске в его доме и почему Следком считает «взятку в 86 квадратных метров» не последним эпизодом преступления, — читайте в нашем материале.
- В Казани программа ремонта и строительства улично-дорожной сети на 2023 год выполнена по всем основным направлениям более чем на 70%. В программу вошли 47 участков дорог, общая площадь ремонта с учетом дворовых территорий превышает 1,5 млн «квадратов». На восстановление дорожного освещения в поселках Казани в 2023 году потратят более 40 млн рублей, работы на сегодняшний день выполнены на 30%.
- В 2023 году в столице Татарстана на программы дорожных работ из бюджетов всех уровней выделили почти 27 млрд рублей. В сравнении с 2018 годом сумма увеличилась более чем в четыре раза, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.
- Тарифы за проезд по 308 км платных участков трассы М-12 начнут действовать в сентябре. Речь идет об участках трассы от Москвы до Арзамаса (415,5 км), проезд по которым планируют запустить до конца этого года. Для владельца легкового автомобиля поездка по нему обойдется в 2 821 рубль.
- Судебная коллегия по административным делам Верховного суда России признала законным запрет проводить ультразвуковое исследование без направления лечащего врача, обратив внимание, что оно должно быть надлежащим образом оформлено.
- Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану оштрафовало на 300 тысяч рублей ООО «Теплоснабинвест», которое год назад по сути самовольно отказалось отапливать построенные для МВД дома у Южной трассы Казани. Тогда властям города пришлось в экстренном порядке переподключать дома к другим сетям.
- Татарстан получит в общей сумме более 3 млрд рублей на завершение строительства школ в 2023—2024 годах, распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
- В 2023 году в Казани должны закрыть обеспечение жильем ветеранов боевых действий, состоящих на учете. В январе — июне 2023 года субсидию на приобретение жилья в столице Татарстана получили 42 ветерана боевых действий и лиц с инвалидностью по общему заболеванию. Ее общий размер составил 96,6 млн рублей.
- В ближайшее время инспектору ГИБДД Казани Эдуарду Баукину и его супруге придется доказывать в суде законность источников приобретения иномарки и квартиры — всего на 10,2 млн рублей. Прокуратура города хочет забрать это имущество в казну государства, ссылаясь на расхождение в официальных доходах и расходах семьи гаишника. При этом Баукин остается сотрудником МВД, а вот наркополицейского Руслана Бурганова уже уволили «в связи с утратой доверия». Зампрокурора РТ требует взыскать с Бургановых активы на 38 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», одним из доводов иска стал ответ криптовалютной биржи.
- В России разработали ГОСТ на игрушки, который впервые даст определение всем типам этой продукции. В первой редакции стандарта появится классификация товаров по возрасту, виду деятельности, применяемому сырью и др. — всего более 20 категорий.
- Бывший физиотерапевт казанского «Рубина» Молинос Домене Хосе Карлос, который сейчас является персональным тренером нападающего итальянского «Наполи» Хвичи Кварацхелия, не смог отсудить у клуба долги по зарплате. Как сказал «Реальному времени» адвокат Карлоса Виктор Кремсалюк, они уже подали апелляцию на это решение. Подробнее — в материале издания.
Ключевые события 530-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что а Купянском направлении штурмовыми отрядами «Западной» группировки войск в ходе ведения наступательных действий на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах населенных пунктов Ольшана и Першотравневое Харьковской области.
- Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Котляровка и Берестовое Харьковской области.
- В течение суток вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступательных действий на Запорожском, Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка Донецкой Народной Республики.
- На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем успешно отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 107 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 126 районах.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять крылатых ракет Storm Shadow и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
- Кроме того, уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная Луганской Народной Республики, Кирилловка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики и Пологи Запорожской области.
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Илина ХакимоваОбщество
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