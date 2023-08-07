В России создали ГОСТ на игрушки

В России разработали ГОСТ на игрушки, который впервые даст определение всем типам этой продукции. В первой редакции стандарта появится классификация товаров по возрасту, виду деятельности, применяемому сырью и др. — всего более 20 категорий, сообщают «Известия».



Как считают в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), документ лишит производителей возможности обходить обязательные требования к таким товарам. Например, когда недобросовестные производители называют игрушки сувенирной продукцией и игнорируют нормы по их безопасности и качеству.

В документе указывается, что игрушка — это изделие или материал, предназначены для детей в возрасте до 14 лет. Предусмотрено 48 типов такой продукции с определениями.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В декабре прошлого года в России детские игрушки Хагги-Вагги стали снимать с продажи после исследования «Роскачества». Ведомство обнаружило массовые случаи нарушений требований. Абсолютное большинство продаваемых изделий оказались токсичны для детей, две трети товаров не имели обязательной информации на маркировке. Производители смогли обойти ограничения, в частности, реализуя товары как сувенирную продукцию, а не как игрушки для детей.

Вслед за исследованием по игрушкам Хагги-Вагги в этом году Роскачество начало проверку игрушек в виде Чебурашки. Решение о проведении проверки было связано с участившимися негативными отзывами о качестве таких изделий.

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Маргарита Головатенко